وحسب مصادر ميدانية، استهدفت الغارات تجمعات ومواقع تابعة للمتمردين في مديرية شدا الحدودية ومديرية حيدان، معقل زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

ومن جهة أخرى، أعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، مصرع مشرف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، غربي اليمن مع عدد من مرافقيه.

وقالت إن القيادي الميداني الحوثي لطف جحاف، المعين حديثا مشرفا للحوثيين في جبهة الجاح، قتل بنيران المقاومة الوطنية، وأشارت القوات المشتركة إلى أن جثة جحاف جرى نقلها إلى منطقة جدر شمالي العاصمة صنعاء.

وفي تطور آخر، شنت طائرات التحالف 11 غارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، ومطار صنعاء الدولي.

وأضاف مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن غارات التحالف أوقعت خسائر في صفوف ميليشيات الحوثي، في العاصمة التي لا تزال في قبضة الانقلابيين.