جاء ذلك في تغريدة للوزير الأميركي على حسابه على موقع تويتر.

وكان قد أكد بومبيو في بيان صحفي الاثنين أن الولايات المتحدة الأميركية ستدافع بقوة ضد ادعاءات إيران أمام محكمة العدل الدولية.

وتعهد وزير الخارجية بومبيو بمواصلة بلاده العمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومنع تمويله للإرهاب، ومعالجة انتشار الصواريخ البالستية وغيرها من الأسلحة التي تهدد السلم والاستقرار الدوليين.

وأضاف بومبيو، أن بلاده ستعمل على ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، كما ستقف مع الشعب الإيراني الذي يتوق إلى بلد خال من القمع وتتوفر فيه فرص اقتصادية، وحكومة نزيهة.