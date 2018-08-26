وأوضحت الحكومة اليمنية في رسالتها أن ميليشيات الحوثي تخضع لتوجيه من ميليشيا حزب الله، لعرقلة مفاوضات جنيف المرتقبة في السادس من سبتمبر.



وأشارت الرسالة الحكومية إلى خطاب زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصرالله الذي عبّر فيه عن أمنيته القتال في اليمن إلى جانب ميليشيات الحوثي.



من جانب آخر، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية، حاولت استهداف مواقع للجيش اليمني، في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، من خلال طائرة بدون طيار، لكن قوات الجيش الوطني، نجحت في إسقاط الطائرتين، قبل وصولهما إلى الموقع المستهدف.



كما أفاد مراسلنا في اليمن، بسقوط عشرات القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي، بينهم القياديان عبدالوهاب الحسام وصلاح الخموسي، في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.



وأضاف مراسلنا، أن الاشتباكات مازالت مستمرة في حيران، عقب وصول تعزيزات عسكرية، دفعت بها المليشيات الموالية لإيران، بعد سقوط مركز المديرية، في محاولة لاستعادة السيطرة عليه.