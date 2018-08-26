ونقل مراسلنا، الأحد، عن مصادر ميدانية قولها إن هذه التعزيزات تدفقت على متن سيارات مدنية قادمة من محافظات صعدة وحجة وصنعاء والمحويت وعمران، إلى مديريتي عبس ومستبا.

وشوهدت عربات ودبابات تابعة للميليشيات على طريق صنعاء الحديدة المحويت، وتهدف هذه التعزيزات إلى مواجهة تقدم وزحف قوات الجيش الوطني إلى هذه المديريات المجاورة، خاصة بعد تحرير مركز مديرية حيران خلال الأيام الماضية.

وتستمر المواجهات في مديرية حيران، خاصة شمال شرقي المديرية، عقب وصول هذه التعزيزات، إذ يحاول الحوثيون التقدم لاستعادة السيطرة على مركز مديرية حيران.

وتشير المصادر إلى ان المتمردين شنوا هجمات متعددة ضمن هذه المساعي اليائسة، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى في صفوفهم .

وأكدت المصادر أن من بين القتلى خلال معارك اليومين الماضيين القيادي الحوثي عبدالوهاب الحسام، ‎والقيادي الحوثي القاضي صلاح مسعد خموسي، الذي كان يعمل سابقا مشرفا على مديرية المحابشة بحجة.