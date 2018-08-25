وأكد مصدر ميداني أن القيادي في المليشيا المدعو (علي حسين شيبه باذلي) لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه إثر استهداف مدفعية الجيش موقعا للمليشيا في منطقة طيبان مران.

وأوضح المصدر أن المدعو باذلي يعتبر أحد المقربين لقائد الميليشيا، ومن مؤسسي المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

كما أكد المصدر مصرع القيادي في المليشيا المدعو (جابر حسين أبو لحي)، إلى جانب المشرفين الحوثيين المدعوين (يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه) في الضربة المدفعية ذاتها.

وتخوض قوات الجيش الوطني وبإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك ضارية مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها تقدما ملحوظا في المعقل الرئيسي لزعيم المليشيا الانقلابية مران.