وذكرت سفارة مصر بواشنطن، في حسابها على موقع "تويتر"، الخميس، أن مشروع القانون يمنح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس "تقديرا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، فقد نظم الكونغرس الأميركي في سبتمبر الماضي، حفلا لحشد تأييد أعضائه لمشروع قانون لمنح ميدالية الكونغرس الذهبية لاسم الرئيس المصري الراحل في 2018.

وبهذا التكريم، بات السادات الرئيس المصري الأول الذي يمنح الميدالية الذهبية للكونغرس.

وكان السادات حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1978، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن لتوقيعهما معاهدة السلام.