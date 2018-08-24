وأوضح العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنه في تمام الساعة (21:05) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

وأشار العقيد المالكي إلى أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة جازان بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراضه أي إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 180 صاروخا.