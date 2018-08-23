وأضاف بولتون خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الروسي، نيكولاى باتروشيف، في مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "نعمل على خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا".

وبينما أكد بولتون على تحقيق بعض التقدم في الموضوعات التي بحثها مع باتروشيف، فإنه شدد على وجود بعض الخلافات مع الجانب الروسي بشأن قضايا عدة.

وجدد بولتون تأكيد التزام بلاده بتطبيق العقوبات الأميركية ضد طهران في موعدها المقرر، قائلا: "سنجعل العقوبات ضد إيران فعالة أكثر".

وكشف مستشار الأمن القومي الأميركي، الأربعاء، أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران مطلع أغسطس أكثر فاعلية مما كان متوقعا.