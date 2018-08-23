وأضاف في مؤتمر صحفي بمنى، أن هذه الخطة سيجري تنفيذها على مراحل كما سيتم الإعلان عن مراحلها عن طريق الهيئة الملكية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أسرع وقت.

وأوضح أن تحديد نسب عدد الحجاج يتم من كافة الدول الإسلامية وليس من المملكة فقط، وأنه ليس من صلاحيات منطقة مكة المكرمة أو لجنة الحج تحديد النسب.

وأشار إلى أن هناك لجنة عليا للحج برئاسة وزير الداخلية يجتمع فيها كل الوزراء المعنيين، إلى جانب لجنة مركزية تنفيذية لقرارات اللجنة العليا برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة يشترك فيها كل ممثلي الوزارات الخدمية في الحج، فضلا عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وهيئات أخرى معنية بالحج.

وصرح الأمير خالد الفيصل :"نحن نبدأ بعد موسم الحج في كل عام لبحث وتطوير ومناقشة الملاحظات ومراجعة تقارير التقييم، ثم نبدأ في التحضير لموسم الحج القادم، ويستمر العمل طوال العام، وأعتقد أن هذا السبب هو ما أوصلنا لهذا التناغم" .

وتقدم الأمير خالد الفيصل بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على على التوجيهات والخطط التي أشرفوا عليها وما قدمته المملكة لضيوف الرحمن.