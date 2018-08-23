وأضافت الأمم المتحدة في بيان، أن كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره، موضحا أن السبب يعدو إلى "ظروف شخصية طرأت"، وأن المجلس "يدرس الخطوات المقبلة".

وكرين هو مسؤول قانوني أميركي سابق عمل رئيسا للادعاء بمحكمة خاصة في سيراليون بين عامي 2002 و2005. وجرى تعيينه رئيسا للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد في 25 يوليو.

وقتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 170 فلسطينيا خلال احتجاجات أسبوعية بدأت في أواخر مارس تحت اسم "مسيرات العودة"، ولا تزال تتجدد كل يوم جمعة.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو لصالح فتح التحقيق في وقائع القتل. ومن المفترض أن تقدم اللجنة تحديثا عن سير عملها لمجلس حقوق الإنسان يوم 24 سبتمبر.