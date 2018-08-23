وقالت قوات عمالقة خفر السواحل، على صفحتها في فيسبوك، إنها ضبطت "قارب صيد يحمل 273 برميل من مادة البارود شديدة الانفجار قادمة من ميناء زيلع في الصومال، كانت في طريقها إلى الحديدة للمليشيات الحوثية لاستخدامها في عملياتهم العسكرية".

وأوضح قائد قوات عمالقة خفر السواحل، صفوان العزيبي، "أنه وأثناء عملية للبحث عن زورق مفقود منذ يومين"، اعترضت القوات "أحد الزوارق بعد الاشتباه به..".

وعثرت القوات خلال تفتيش الزورق على "براميل تحوي بارود شديد الانفجار"، وفق العزيبي، الذي أضاف أن "القارب كان قادما من ميناء زيلع الصومالي بطريقة إلى الحوثيين بالحديدة حسب شهادة طاقم الزورق".

وأشار إلى أن لجنة خاصة من قوات التحالف العربي عاينت المواد المضبوطة قبل أن تعمد إلى إتلافها "لما قد تسببه من خطورة كبيرة على حياة الناس".

وشكر العزيبي قيادة قوات التحالف العربي والقائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، لما يقدمونه من دعم متواصل لوحدات خفر السواحل.

وثمن دورهم في "تذليل كل الصعوبات.. في تأمين خطوط الملاحة الدولية في خطوط البحر الأحمر"، حيث تشهد مياهه عمليات تهريب واسعة للأسلحة.

وكانت قوات التحالف ضربت في مياه البحر الأحمر "قاربا مفخخا كانت ميليشيات الحوثي تسعى من خلاله إلى استهداف ميناء المخاء"، وفق المصدر نفسه.