وأكدت مصادر ميدانية يمنية مقتل محمد حسن الأكوع، القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية، بالإضافة إلى 20 آخرين، في غارة استهدفت موقعهم في منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة.

وكان الأكوع يعقد اجتماعا مع 20 آخرين من الميليشيات الانقلابية حين استهدفتهم الغارة، وفق ما ذكرت المصادر.

ويتزامن هذا التطور مع إطلاق الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، عملية عسكرية لاقتحام معقل زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية، عبد الملك الحوثي، في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف العربي، تخوض معارك عنيفة على 4 محاور في منطقة مران في محافظة صعدة، ضمن عملية أطلقت عليه اسم "قطع رأس الأفعى".

وتمكنت القوات اليمنية من تحقيق تقدم سريع خلال عمليتها عسكرية لتحرير صعدة من أيدي الميليشيات الحوثية الإيرانية، ونجحت في استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة.