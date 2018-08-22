وقالت الوزارة في تسجيل فيديو عن الحملة الروسية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2015، أن 63,012 جنديا روسيا "حصلوا على خبرة قتالية" في سوريا.

ويشمل هذا الرقم 25738 ضابطا، و434 جنرالا، إضافة إلى 4329 مختصا في المدفعية والصواريخ، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية الروسية قامت بأكثر من 39 ألف طلعة، وقتلت "أكثر من 86 ألف مسلح"، ودمرت 121466 "هدفا إرهابيا".

وأضافت أن قواتها اختبرت 231 نوعا من الأسلحة الحديثة في سوريا، من بينها طائرات وأنظمة أرض جو، وصواريخ كروز وغيرها.

ولم يشر تسجيل الفيديو إلى الخسائر المدنية أو العسكرية الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد قال في ديسمبر الماضي، إن أكثر من 48 ألف عسكري روسي شاركوا في الحملة في سوريا، قبل أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، في الشهر نفسه، بسحب معظم القوات الروسية من سوريا.

إلا أن بوتن أوضح لاحقا أن الجيش سيبقى في سوريا "طالما كان ذلك مفيدا"، ولا يخطط للانسحاب بعد.

وشكل تدخل موسكو في الحرب لدعم الأسد نقطة تحول في النزاع الذي أدى منذ بدايته في 2011 إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص وتشريد الملايين.