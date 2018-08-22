وقال الملك سلمان في كلمة له أمام رؤوس وفود الحجاج، إن المملكة العربية السعودية تتشرف بخدمة الحجاج، مضيفا: "سنواصل ذلك بإذن الله ، لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، والقيام على شؤونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به".

وكان الحجيج، الذين يتجاوز عددهم المليونين رموا جمرة العقبة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، في مشعر منى، كما نحروا الهدي، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعدما قضوا فيها ليلتهم.

وجرى موسم الحج وفق تنظيم محكم، كما تميز بسلاسة ومرونة كبيرتين واستفاد ضيوف الرحمن خلال إقامتهم بالسعودية من خدمات متقدمة تعززت بتطبيقات ذكية وخدمات للترجمة في أغسطس الجاري.