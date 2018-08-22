وأضاف بولتون أن "الكثير من التقدم" قد أحرز، لكنه رفض التكهن بما تتضمنه الخطة أو وقت الإعلان عنها. وبدأت إدارة ترامب مؤخرا في تعيين فريق متخصص بسياسة الشرق الأوسط قبل الإعلان المتوقع عن الخطة.

ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة في أكثر من مناسبة، وقالت إنها لن تكون مجدية بسبب "تحيز" ترامب الواضح لإسرائيل واعترافه من جانب واحد بالقدس عاصمة لها.

وفي تجمع انتخابي بولاية ويست فرجينيا، الثلاثاء، قال ترامب إن إسرائيل ستدفع "ثمن" هذه الخطوة، وسيحصل الفلسطينيون على "شيء جيد للغاية" في المقابل.

وأضاف بولتون في مؤتمر صحفي في القدس، أن "العمل مستمر. هناك الكثير من المشاورات وليس هناك قرار بشأن جدول زمني لإعلان التفاصيل الكاملة للخطة".