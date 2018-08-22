وبدأت القوات اليمنية في اقتحام منطقة مران من 4 محاور، ونجحت في استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف العربي، تخوض أعنف المعارك في المنطقة، ضمن عملية "قطع رأس الأفعى".

وبحسب المصادر، فإن قوات من لواء العروبة تمكنت من تطهير عشرات الكيلومترات في وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان قرب مران.

وكان الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف، سيطر، الثلاثاء، على آخر جيوب الميليشيات في مديرية باقم، في محافظة صعدة.

وأسفرت هذه العمليات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين المسلحين.