وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية الأميركي استعرضا خلال اتصال هاتفي التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على ترسيخه.

كما تناولا التنسيق المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب، إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.

وتطرق الشيخ محمد بن زايد مع بومبيو إلى تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا الآراء بشأنها.