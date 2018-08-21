وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة 18:19، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، من محافظة عمران اليمنية باتجاه أراضي المملكة، حسب ما ذكرت وكالة واس.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون أن ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

وشدد المالكي على أن هذا "العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرار الدولي رقم (2216)، والقرار الدولي رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

كما أكد على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان "يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 179 صاروخا.

مقتل طفل بسبب صاروخ حوثي في الحديدة

وعلى صعيد متصل، أطلقت ميليشيات الحوثي الإيرانية صاروخا باليستيا أيضا على إحدى القرى المحررة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

واستهدف الصاروخ قرية بالقرب من ساحل مديرية الدريهمي، حيث يقطنها سكان محليون ونازحون.