ودمرت الغارات مركبات عسكرية للحوثيين، وأسفرت عن سقوط 22 قتيلا في صفوف المتمردين.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت بسيطرة قوات المقاومة اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة على 70 في المئة من مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكدت المصادر أن قوات العمالقة تعمل على تطهير ما تبقى من أحياء مركز المديرية من ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر بشرية في صفوفها.

وكانت المقاومة المشتركة قد سيطرت السبت، على مبنى المجلس المحلي ومقر الشرطة العسكرية ومبان مجاورة في مدينة الدريهمي.