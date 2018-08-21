ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية البحرينية قولها، إن القرار يأتي نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أنه يستثنى من هذا القرار الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات لا تزال سارية الصلاحية.

وأكدت الوزارة على أن الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، مؤكدة أنه يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين.

وشددت على أنه لا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين من جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة، التي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي.