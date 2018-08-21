وتواصل الفرق الهندسية انتزاع الالغام الحوثية التي زرعتها بشكل عشوائي في أحياء الدريهمي السكنية وعند أطراف المديرية وخلال فترة سيطرتهم.

وقتل المئات من المدنيين وأصيب عدد مماثل نتيجة ألغام التي تزرعها الميليشيات الحوثية في المناطق التي تجبر على الفرار منها من جراء تقدم قوات الشرعية.

وخلفت ميليشيات الحوثي الإيرانية مئات الآلاف من الألغام في المدن اليمنية التي طردت منها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما جعل عددها الأكبر في بلد واحد منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

في غضون ذلك، تحقق المقاومة اليمنية تقدماً استراتيجياً باتجاه مركز مديرية الدريهمي، كما أسرت عدداً من القناصة الحوثيين.

وتتركز المعارك في الأحياء الشرقية والجنوبية، وتعمل ميلشيات الحوثي على نشر القناصة فوق أسطح المباني السكنية، وتعمل ألوية العمالقة على تطهير تلك المناطق من القناصة، ونجحت في أسر ثلاثة منهم.