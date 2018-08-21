وأكدت المصادر ان قوات العمالقة تعمل على تطهير ما تبقى من أحياء مركز المديرية من ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر بشرية في صفوفها.

وكانت المقاومة المشتركة قد سيطرت،السبت، على مبنى المجلس المحلي ومقر الشرطة العسكرية ومبان مجاورة في مدينة الدريهمي.

ويرى محللون أن تقدم القوات اليمنية في الدريهمي في الساحل الغربي، يُسهم في قطع طرق إمداد الحوثيين، الأمر الذي يسهل تضييق الخناق أكثر على المتمردين في الحديدة.

إلى ذلك، سيطر الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، على آخر جيوب ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران في مديرية باقم، في محافظة صعدة.

وأسفرت هذه العمليات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.