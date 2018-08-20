وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن زيارة الملك سلمان تهدف إلى "الإشراف على أن الحجاج يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان".

وتجمع أكثر من 2.3 مليون حاج على جبل عرفات، صباح الاثنين، بعد أن أمضوا ليل الاثنين بملابس الإحرام في مخيمات في نطاق جبل الرحمة.

ومع غروب شمس الاثنين، بدأ الحجاج النزول من صعيد عرفات إلى منطقة مزدلفة، فيما يعرف بالنفرة، حيث يجمعون الحصى لاستخدامها في رمي الجمرات.

وينفر الحجاج إلى مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة.