ويزور بولتون إسرائيل في إطار جولة خارجية يقوم بها، حيث اجتمع بولتون مع نتنياهو على عشاء عمل في مقر إقامته بالقدس.

من المقرر أن يجري الاثنان جولة جديدة من المحادثات الاثنين.

وقال بولتون "لدينا تحديات كبرى لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم كله. على رأس قائمة (التحديات) برنامج إيران للأسلحة النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية".

ومن جانبه قال نتنياهو إنه سيناقش مع بولتون سبل "مواصلة التصدي للعدوان الإيراني في المنطقة وضمان عدم امتلاك (الإيرانيين) لسلاح نووي".

وقال البيت الأبيض إن من المقرر أن يلتقي بولتون مع مسؤولين روس في جنيف هذا الأسبوع في متابعة للقمة التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر الماضي. وسيزور بولتون أيضا أوكرانيا.

وكان بولتون قال في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) إن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا هدفا مشتركا يتمثل في طرد القوات الإيرانية والقوات التي تقودها إيران من سوريا وإنهاء دعم إيران لجماعة حزب الله اللبنانية.