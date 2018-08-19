وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذه المبادرة "تأتي في إطار حرص الإمارات على المساهمة في رفع المعاناة عن الأشقاء في السودان، ومساعدة المتضررين، والمساهمة في التخفيف من مأساتهم على نحو يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين".

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان مؤخرا، أمطارا غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات، تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من السكان، وتدمير المنازل والممتلكات، وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة و البنية التحتية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد نفذت عمليات إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في البلاد، من خلال توفير مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والمواد الغذائية.