وذكر المصدر أن الهبوط نفذ من أجل نقاذ حياة راكبة تونسية الجنسية تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، حيث أجريت الإسعافات الأولية لها وتم نقلها إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة سعودية، قادمة من جدة (رحلة 365)، في طريقها إلى تونس، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، لتعرض راكبة تونسية "منى .ع"، 37 عامًا، لوعكة صحية.

وأضافت أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة على موقع "إيكو 201" بأرض المهبط، تحت إشراف مسؤولي الحجر الصحي في مطار القاهرة.

وبعد ذلك جرى نقل السيدة إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار لإكمال العلاج.