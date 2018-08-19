وأضاف رايان في حوار لـ"سكاي نيوز عربية" أن داعش لا يزال خطيرا، مؤكدا "سنبقى في العراق (بدعوة من الحكومة) قدر الإمكان لاستئصال التنظيم".

وتابع "لا تزال الجيوب الداعشية موجودة، لدى عناصر التنظيم بعض الإمدادات المالية والذخائر".

وأوضح أن التحالف يعمل "من أجل تطهير آخر جيب لداعش شرقي الفرات في سوريا (..) المعركة لم تنته بعد، ولذلك نحن نعزز وضعنا في شرق الفرات".

وعن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخروج القوات الأميركية من سوريا قال: "يجب علينا أن ننهي مهمتنا القتالية، ترامب يستمع إلى استشارات كبار قادة الجيش، والهدف الأساسي هو تدمير داعش".

وأعرب عن شكره للسعودية والإمارات لتبرعاتهما "السخية" للتحالف الدولي من أجل بسط الاستقرار في المنطقة.