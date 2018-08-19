وحررت القوات، مواقع في جبل الغرة ومحيطه، وسيطرت على محجر باقم الشرقي وصولا إلى مشارف حارة الشرف بمركز المديرية.

وذكر مراسلنا أن المواجهات خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، بينهم ستة من قياداتهم الميدانية.

هذا وقتل 48 عنصرا من ميليشيات الحوثي وجرح عدد آخر في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة في الساحل الغربي.

وتركزت الغارات على السويق في التحيتا والحسينية في بيت الفقية وشرق منطقة الجاح.

وتدور مواجهات عنيفة بين المقاومة اليمنية المشتركة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في منطقة الجبلية في التحيتا.

ودفعت المقاومة بتعزيزات إلى الجبلية لتطهيرها بالكامل من ميليشيات الحوثي.

وفي الدريهمي تواصل المقاومة عملية تمشيط الأحياء لاستكمال السيطرة على مركز مديرية الدريهمي.