وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وسبع وثلاثين دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران، باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف أن: "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره. ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد".

وتابع "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".

يذكر أن إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه السعودية بلغت حتى الآن 177 صاروخا.