وقالت النيابة العامة المصرية في بيان "قامت بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصري بالتوجه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا واستلام المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام والعودة به إلى القاهرة".

وأضافت أن النائب العام المستشار، نبيل صادق، أمر باستكمال التحقيق مع المتهم البالغ من العمر 60 عاما.

وكانت النيابة العامة المصرية قد طلبت من نظيرتها القبرصية تسليم المتهم لمصر لاستكمال التحقيق معه، ووافقت المحكمة العليا القبرصية على الطلب.

وفي 29 مارس 2016، تعرضت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تقل على متنها 81 راكبا للخطف، بعدما زعم شخص أنه مسلح.

وأجبر الخاطف طاقم الطائرة التي أقلعت من مطار برج العرب القريب من الإسكندرية، على تغيير مسار الرحلة الداخلية صوب القاهرة، إلى مطار لارنكا بقبرص.

وانتهت أزمة خطف الطائرة خلال ساعات بعد هبوطها في لارنكا، ولم يسجل وقوع إصابات، وذكرت السلطات حينها أن المتهم يعاني من مشكلات عائلية.