وأوضح التحالف أن الاستخدام البدائي والعشوائي لمنظومات الدفاع الجوي من قبل الانقلابيين يهدد خطوط الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة في اليمن.

وشدّد على العمل لمنع الميليشيات الإيرانية من الحصول على قدرات تهدد الملاحة الجوية.

ويأتي إعلان التحالف في وقت تشهد فيه الميليشيات الحوثية تراجعا أمام تقدم المقاومة اليمنية المشتركة على مختلف الجبهات في اليمن، حيث سيطرت المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة، السبت، على مبنى المجلس المحلي ومقر الشرطة العسكرية ومبان مجاورة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بتدفق التعزيزات العسكرية لقوات المقاومة التي تشن منذ فجر السبت، هجوما واسعا على ميليشيات الحوثي بمركز الدريهمي، حيث يسعى الانقلابيون لتعطيل تقدم المقاومة، من خلال التحصن في المناطق الآهلة بالسكان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وشنت قوات المقاومة المشتركة، وبإسناد جوي من التحالف العربي، هجوما واسعا عبر 3 اتجاهات بصورة متوازية، لاقتحام مركز مديرية الدريهمي.

وفي غضون ذلك، أحبطت المقاومة اليمنية المشتركة محاولة تسلل جديدة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالمحافظة ذاتها.