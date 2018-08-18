وبحسب ما أفاد به مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأت قوات المقاومة، وفي طليعتها ألوية العمالقة، وبإسناد جوي من التحالف العربي. بشن هجوم واسع منذ صباح اليوم، عبر 3 اتجاهات بصورة متوازية، لأجل اقتحام مركز مديرية الدريهمي.

وجاء الهجوم بعدما تمكنت القوات من استنزاف ميليشيات الحوثي الإيرانية في الدريهمي خلال الأيام الخمسة الماضية، قبل بدء عملية الاقتحام.

واضطر المتمردون، الذين تعرضوا لخسائر فادحة مؤخرا، إلى اعتلاء عدد من الأسطح بغرض الاحتماء، كما لجأوا إلى استخدام مدنيين بمثابة دروع بشرية.

في غضون ذلك، أحبطت المقاومة اليمنية المشتركة محاولة تسلل جديدة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالمحافظة ذاتها.

ولقي 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال غارتين استهدفتا مركبات عسكرية للمتمردين الموالين لإيران في منطقتي السويق والجبلية.

وكان 27 عنصرا من ميليشيات الحوثي قُتلوا فيما أصيب آخرون، الجمعة، من جراء قصف مقاتلات التحالف العربي لمواقعهم في مديريتي الدريهمي وبيت الفقية.