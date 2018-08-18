وتمكن الجيش اليمني، بإسناد من طائرات التحالف العربي، من تدمير 3 مركبات محملة بالعتاد تابعة للميليشيات في صعدة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأتي الضربة الجديدة بعد أيام من إحراز قوات الشرعية تقدما جديدا في محور صعدة، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي.

وسيطر الجيش الوطني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، على معظم أنحاء مديرية باقم، وتمكنت عناصره من طرد ميليشيات الحوثي التي تدعمها إيران من آخر المرتفعات الاستراتيجية في المديرية.

وأحرزت قوات الجيش اليمني، الجمعة، تقدما عسكريا، في الملاحيظ، حيث أحكمت القوات السيطرة على سوق الملاحيظ، وسيطرت ناريا على الطريق المؤدي نحو مران، معقل زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

كما اقتربت القوات من مركز مديرية باقم، إذ استعادت قريتين خلال ساعات من ميليشيات الحوثي.