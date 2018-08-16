وحررت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف مركز مديرية باقم في محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، رصدت "سكاي نيوز عربية" جانبا منها.

ورغم وعورة المسالك الجبلية في جبال صعدة، تقدمت قوة سودانية من خلال سلسلة جبال عرف المشرفة على مركز المديرية، لتكتمل بذلك عملية حصار المتمردين في آخر معاقلها الجبلية بالمنطقة.

وأظهرت الصور الحصرية القوة السودانية وهي توجه نيرانها باتجاه مخابئ المتمردين.

وتعد محافظة صعدة شمالي معقل الميليشيات المتمردة، ولا تزال مع العاصمة صنعاء في قبضة المتمردين.

وفي وقت سابق تمكنت القوات الشرعية المدعومة من التحالف من السيطرة على سوق مديرية الملاحيظ، كما سيطرت ناريا على الطريق المؤدي نحو مران معقل زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.