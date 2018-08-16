وقالت مصادرنا إن 56 حوثيا قتلوا فيما جرح 23 آخرين إثر الغارات وقصف مروحيات الأباتشي على مواقع المتمردين في مناطق متفرقة من الساحل الغربي .

وأكدت المصادر أن معظم القصف الجوي تركز في التحيتا التي وصلت إليها التعزيزات الحوثية كما قصف التحالف مواقع في بيت الفقية والمنصورية.

وعلى صعيد آخر احرزت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقدما جديدا في محور محافظة صعدة خلال الساعات الماضية بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفقا لمصادرنا.

وأوضحت المصادر أن التقدم العسكري لقوات الجيش اليمني تركز في الملاحيظ، حيث أحكمت القوات السيطرة على سوق الملاحيظ، وسيطرت ناريا على الطريق المؤدي نحو مران معقل زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

كما اقتربت القوات من مركز مديرية باقم إذ استعادت قريتين خلال الساعات الماضية من ميليشيات الحوثي.