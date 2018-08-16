وأكد عباس في كلمته في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني : " لن نقبل إلا بمصالحة كاملة وفق الاتفاقيات السابقة ونريد حكومة واحدة وسلاح واحد في غزة بدون "مليشيات" هنا وهناك".

وأضاف " لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".

وأكد عدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

ووصف " قانون القومية الذي أقرته "إسرائيل" بـ العنصري الفاشي".

عباس لواشنطن: أقسم بالله كاذبون

من جهة أخرى انتقد محمود عباس الولايات المتحدة بشأن مقترحاتها لتخفيف الوضع الإنساني في غزة.

وقال عباس عن المسؤولين الأميركيين "أقسم بالله، إنهم كاذبون". حسبما أوردت أسوسيتد برس.

وأضاف أنه يعتقد أن الولايات المتحدة تحاول الترويج لمشروعات مساعدات غزة لخدمة مصالحها الخاصة.

كان الرئيس دونالد ترامب وعد بالسعي للتوصل "لاتفاق نهائي" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

رفض الفلسطينيون الولايات المتحدة كوسيط للسلام بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله للسفارة الأميركية إلى هناك.