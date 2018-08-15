ووجه مدعي عام المحكمة تهم "القيام بأعمال أرهابية أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء"، و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة"، و"حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة".

ووفق قانون منع الإرهاب لسنة 2006، وتعديلاته فإن التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها للإعدام.

وكان وزير داخلية الأردن سمير مبيضين أكد الاثنين إن أعضاء الخلية "تكفيريون ويؤيدون تنظيم داعش، وخططوا لعمليات إرهابية أخرى في المملكة".

وخلال المداهمة، قتل 4 من رجال الأمن و3 "إرهابيين" واعتقل 5 أشخاص في السلط، بمبنى تحصنت داخله "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها في انفجار عبوة ناسفة، الجمعة.

ووضعت العبوة أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كيلومترا غرب عمان.

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني، الجمعة، إلى مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.