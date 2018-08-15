وشهدت الخرطوم، صباح الأربعاء، هطول أمطار غزيرة استمرت لمدة 4 ساعات، حيث غمرت المياه شوارعها، كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء.

وأظهر مقطع فيديو، منشور على موقع "فيسبوك"، الفيضانات تغمر العاصمة، وبالتحديد شارع الجامعة الذي تتواجد به معظم الوزارات.

هذا وقتل 23 على الأقل في السودان من جرّاء الفيضانات التي اجتاحت أجزاء مختلفة من البلاد، وأدت إلى انهيار مبان وتشريد الآلاف، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

كما تسببت الفيضانات في إصابة 61 آخرين على الأقل منذ 23 يوليو، مشيرة إلى أن أكثر من 8900 عائلة قد شردت.

وذكر الهلال الأحمر أن الأمطار أثرت على حياة أكثر من 45 ألف شخص، وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في أجزاء أخرى من السودان خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الأمطار الموسمية في السودان تستمر عادة من يونيو إلى نوفمبر، وتتسبب أحيانا في فيضان مياه النيل وروافده.