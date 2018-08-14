وقالت مصادر محلية إن قوات المقاومة المشتركة، ضيقت خناقها على ميليشيات الحوثي المحاصرين في مركز مديرية الدريهمي، ودعتهم إلى تسليم أنفسهم.

وذكرت المصادر أن 12 عنصرا من ميليشيات الحوثي قتلوا خلال الساعات الماضية، في المواجهات مع المقاومة التي تشهدها المنطقة.

وأضافت أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تستخدم المدنيين في مركز مديرية الدريهمي كدروع بشرية.

وفي السياق أفادت مصادر يمنية بمقتل سبعة من ميليشيات الحوثي وجرح عشرة آخرين في غارة جوية للتحالف العربي على منطقة صرواح غربي محافظة مأرب .

وأشارت المصادر أن قوات الجيش الوطني تواصل قصفها مواقع الحوثيين بالمدفعية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، بالتزامن مع هجوم مباغت شنته وحدات الجيش اليمني على مواقع ميليشيا ‏الحوثي الإيرانية في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.‏

وتركز الهجوم المباغت على مواقع تمركز الميليشيا في قرية الفضال وجبل ‏الحصن في مديرية مقبنة، وفق مصدر أمني.

وأسفر الهجوم ‏عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة ‏للحوثيين.‏