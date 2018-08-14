وفي كلمة له خلال المراسم العسكرية، أكد رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد القحطاني مباشرة القوات مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي كل المنافذ وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج.

ويأتي حفل الاستعراض العسكري لقوات أمن الحج، للوقوف على جاهزية الاستعدادات التي تسخرها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ومدى الاستعدادات والتجهيزات بشكل عام في تنفيذ خطة الأعمال المرسومة لموسم حج هذا العام.

بدأ العرض العسكري لقوات أمن الحج، حيث تم التأكد من جاهزية واستعداد جميع القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة أمن الحج لهذا العام، ومدى توفير القوات الأمنية أقصى درجات الأمن والأمان لضيوف الرحمن، لأداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

كما تم تقديم عدد من العروض والفرضيات العسكرية التي اشتملت على استعراض لأبرز الآليات الحديثة المستخدمة ضمن مهام الحج هذا العام، وقدم خلال فترة الاستعراض عدد من عروض الطيران، ومن ثم تم عرض للآليات وطيران الأمن ونوعيات الطائرات التي سيتم العمل بها في حج هذا العام لمراقبة الكثافات البشرية والآلية في مختلف المشاعر المقدسة.

عقب ذلك، قدمت قوات الطوارئ الخاصة الفرضية الأمنية التي كانت تعنى بالتصدي للإرهاب والعنف المسلح.