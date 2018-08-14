وقال مصدر ميداني، إن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيا في قرية الفضال وجبل الحصن في مديرية مقبنة.
وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
وفي السياق، اندلعت مواجهات ضارية، بين قوات الجيش اليمني، والميليشيا الانقلابية في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربي محافظة تعز.
وتركزت المعارك في مناطق حذران وتبة مؤكنة ومنطقة الصياحي وتبة الخلوة وامتدت إلى محيط قرية تبيشعة غرب جبل المنعم وخلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.