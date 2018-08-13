وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إنه وفي تمام الساعة 14:19 من بعد الظهر، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية، وتحديدا من محافظة صعدة، باتجاه أراضي السعودية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران السعودية، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، دون أن ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.