وخلال المؤتمر الصحفي، قال المالكي إن القوات المشتركة حررت مدينة المكلا وسلمتها للحكومة الشرعية اليمنية.

وأظهر المتحدث عدة أدلة تؤكد استمرار الميليشيات الحوثية بإطلاق الصواريخ الباليستية مستهدفين المدنيين بشكل متعمد، مخالفة بذلك القانون الدولي والإنساني.

وأشار إلى أدلة جديدة تثبت استخدام الميليشيات الحوثية لقذائف هاون خلال استهدافهم لمستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة.

وفيما يتعلق بمساعي التحالف لوقف تجنيد الحوثيين للأطفال، أوضح المالكي أن قيادة التحالف سلّمت 7 أطفال تم تجنيدهم من الميليشيات الانقلابية لأهاليهم، ليرتفع المجموع الكلي للأطفال الذين تم إعادتهم لأسرهم إلى 86 طفلا.

وأكد المالكي على رفض قبائل محافظة حجة وصعدة أفعال ميليشيات الحوثي، مشددا على أن التنسيق بين القبائل وقوات التحالف المشتركة سيتم بعد مرحلة التحرير وإعادة الإعمار.

وحول الجهود الإنسانية، أوضح أن التحالف يدعم كل الجهود للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن، معلنا عن تقديم الحكومة السعودية 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء في البلاد.