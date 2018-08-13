وخلال كلمته في مؤتمر لمناقشة مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية، أضاف أن على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية في اليمن.

وتعيق ميليشيات الحوثي أي حل سياسي للأزمة التي اندلعت عقب انقلابها على الشرعية عام 2014، حين اجتاحت العاصمة صنعاء، قبل أن تتمدد لمناطق أخرى.

والمرجعيات التي تؤكد عليها الشرعية، تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأكد الزياني على ضروة تنفيذ "قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت البند السابع"، الذي يتضمن انسحاب ميليشيات إيران من المناطق التي تحتلها وتسليم السلاح وعودة السلطة الشرعية.

ودأبت ميليشيات الحوثي على ضرب كافة محاولات الخروج من الأزمة اليمينة، وذلك عبر خرق اتفاقات الهدنة والتملص من التعهدات وتقويض أي فرصة للسلام.