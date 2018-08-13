وكان من المقرر أن يزور العبادي إيران في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقد سبق للعبادي أن أعلن أن العراق سيلتزم بالعقوبات حفاظا على مصالح العراقيين.

وشددت مصادر سياسية عراقية مطلعة لـ"فرانس برس"، على أن المسؤولين الإيرانيين غير مرتاحين لتصريحات العبادي الأخيرة بشأن العقوبات الأميركية على إيران.

وقال ممثل آية الله علي خامنئي في العراق، مجتبى الحسيني، في بيان أصدره الأحد، إن "تصريحات رئيس الوزراء العراقي اللامسؤولة... لا تنسجم مع الوفاء للمواقف المشرفة للجمهورية الإسلامية".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، أن حكومته مضطرة إلى دعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وذكر العبادي بأن بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما، مشددا على التزامه بحماية الشعب العراقي ومصالحه في إشارة إلى نية بلاده بتنفيذ العقوبات.





