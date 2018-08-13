وتساهم القناطر الجديدة في تحسين حالة الري في محافظات شمال الصعيد الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط بمساحة كلية مليون و650 ألف فدان بما يعادل نحو 20 بالمئة من المساحة المزروعة بمصر وتضم القناطر هويسين ملاحيين (ممرين ملاحيين) ومحطة كهرباء تنتج نحو 32 ميغاوات بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليار جنيه و تم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية.



وقد تم تنفيذ قناطر أسيوط بأعلى المواصفات العالمية سواء في التصميم أو التصنيع أو التنفيذ أو أنظمة التشغيل والتحكم حيث يبلغ وزن البوابة 150 طنا بعرض 17 مترا وارتفاع 6 أمتار و60 سم.