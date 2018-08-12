وبحسب ما نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، فإن وثائق الـ"سي آي إي" كشفت الطريقة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي في تجنيد أتباعه وبناء قواعده عبر اختراق نظم التعليم والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية.

وتضمنت وثيقة سميت بـ"بناء قواعد الدعم" تفاصيل مهمة أدرجت ضمن الملفات "المهمة والسرية" سنة 1986، أي بالتزامن من تنامي نفوذ المتشددين، وانخراط قرابة 30 ألف متشدد في 24 جماعة تورط معظمها في عمليات إرهابية عنيفة.

وأوضحت الوثيقة أن جميع التنظيمات الإخوانية المتزمتة نهلت من كتابات سيد قطب الذي تحوّل إلى مرجع لدى المتشددين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ونبهت إلى كون النظام التعليمي أحد تكتيكات الجماعة، وأشارت إلى الدور الذي لعبه الإخواني يوسف القرضاوي ضمن صفوف الجماعة وتأثيره الكبير فيها، مطالبة بالالتفات إلى أنشطته المستقبلية والحذر منها.



