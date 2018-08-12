وبدأ تنكيس السارية، وفق الديوان الملكي، ظهر اليوم، على أن يستمر لمدة 3 أيام.

وكان شرطي أردني قتل، السبت، في هجوم استهدف حافلة لقوات الدرك، في مدينة الفحيص غرب عمان.

وإثر الهجوم، أطلقت قوات الأمن عملية أمنية لملاحقة متورطين فيه مدينة السلط، تمكنت فيها من اعتقال وقتل عدد من الإرهابيين، وشهدت العملية ذاتها مقتل 4 من عناصر الأمن.