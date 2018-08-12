وأوضحت الحكومة الأردنية، أن السلطات ضبطت أسلحة أوتوماتيكية بحوزة الإرهابيين، مضيفة أن عملية مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) ما تزال مستمرة.

وقالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، في بيان الأحد، "تم العثور على جثث 3 إرهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار"، الذي تمت مداهمته مساء السبت في منطقة نقب الدبور في السلط.

وقالت غنيمات إن "عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عملية المداهمة في السلط أرتفع الى خمسة"، بعدما كانت قد أعلنت مساء السبت اعتقال 3 "إرهابيين"، مشيرة أيضا إلى إصابة أحد عناصر الأمن بجروح، موضحة أن "حالته العامّة حرجة".

وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت، السبت، مقتل رجل أمن وجرح 6 آخرين، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني، في منطقة تحمل الاسم نفسه، تبعد 12 كلم غرب عمان.

وعلى أثر ذلك، أعلنت غنيمات أن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة لموقع خلية إرهابية" في مدينة السلط "بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الإرهابية".



وأوضحت أن "المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوة الأمنية المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي قاموا بتفخيخه في وقت سابق، ما أدى إلى انهيار أجزاء منه خلال عملية الاقتحام".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "خليّة أزمة" انعقدت "فور اندلاع الأحداث في مدينة السلط، لمتابعة أبرز المستجدّات، والوقوف على آخر تطوّرات العمليّة الأمنيّة..".

وتضم الخلية رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الإعلام ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن العام ومدير عام الدرك ومدير عام الدفاع المدني.