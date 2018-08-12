وأفاد مراسلنا أن الغارات تركزت في ضواحي مديريات التحيتا وزبيد والحسينية بينما تركزت المواجهات في قرب الدريهمي.



وكانت تعزيزات عسكرية وصلت للمقاومة الى الدريهمي استعدادا لبدء عملية عسكرية لاستعادة مركز المديرية من ميليشيات الحوثي.

هذا وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد من التحالف العربي، من تحرير مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر، جنوبي غرب محافظة صعدة.

وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، إضافة إلى قطع خط إمداد مهم لها، يمتد من سلسلة جبال مران وصولاً إلى قرية المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ.

وفي سياق متصل، قُتلت طفلتان وأُصيبت اثنتان، بقصف لميليشيات الحوثي، استهدف حياً سكنياً في مدينة مأرب.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بقذائف عدة، حي شرق المطار بمدينة مأرب، مما أسفر عن مقتل الطفلتين.



